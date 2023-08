Reggiana-Palermo | Nesta | “Perdere in questo modo fa male Arriverà la vittoria”

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilpassa sulla, dopo un match combattuto e giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Nel post gara sono arrivate le parole del tecnico degli emiliani, Alessandro, che ha sottolineato tutta la sua amarezza e ha cercato di mantenere unito e compatto l’ambiente. Le parole dia Sky Sport: “I primi 25 minuti abbiamo giocato molto bene, creato 4 occasioni da goal. Dopo l’espulsione, abbiamo cambiato gara. I ragazzi, comunque, hanno fatto ottima partita. Mi fa arrabbiare, ma l’impegno c’è stato. Contro il Parma non sarà facile, è una partita molto sentita in città. Non ci dobbiamo far buttare giù da questa sconfitta. Prima poi la”. SportFace.

REGGIO EMILIA - Corini batte Nesta nella sfida tra. I rosanero si impongono per 3 - 1, grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri. I padroni di casa (in dieci dal 41' per l'espulsione di Marcandalli) avevano trovato il gol del ...Ilsoffre ma riesce a trovare la prima vittoria in campionato per 1 - 3 sul campo di unatutta cuore. Rosanero in vantaggio nelle fasi iniziali grazie al gol di Lucioni, convalidato ...Laera riuscita a rimontare il(come sempre su azione di calcio d'angolo, il solito tallone d'Achille) colpevole di avere ceduto troppo presto il pallino del gioco: se non fosse ...

Primo sorriso stagionale per il Palermo che si impone per 1-3 sul campo della Reggiana in un match più sofferto di quanto dica il punteggio. Di seguito la cronaca del match e il tabellino: PRIMO TEMPO ...Entra nel vivo la terza giornata di Serie B. Tante emozioni nel match tra Reggiana e Palermo: gli ospiti si portano avanti con Lucioni al 7' e i padroni di casa rimangono anche in dieci dopo il rosso ...