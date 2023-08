Reggiana-Palermo martedì 29 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo lo sfogo di Corini, la partita contro laha già un peso importante per il. I rosanero tornano in campo dopo essersi 'riposati' nel weekend e di fronte hanno la squadra di Nesta che, invece, ha giocato un match molto faticoso ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Una novità a centrocampo per il. Non gioca Stulac , c'è Gomes come vertice basso e Segre viene inserito nell'undici ...20.30)(...Chiude il programma, con i rosanero alla ricerca della prima vittoria dopo il pareggio in casa del Bari alla 1ª giornata.

REGGIANA-PALERMO, SEGRE E LUND TITOLARI: LE FORMAZIONI UFFICIALI Mediagol.it

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Corini sceglie Kristoffer Lund per la corsia di sinistra contro la Reggiana. L’allenatore bresciano non ha rischiato Aurelio, reduce da un infortunio (supera ...Manca pochissimo al fischio d’inizio di Reggiana-Palermo, gara valevole per la terza giornata di Serie B, che andrà in scena alle ore 20:30 al Mapei Stadium. Ecco le prime immagini, raccolte dalla ...