Reggiana-Palermo | Corini | “Bravi a ribaltare una partita sporca”

1 - 3: prima vittoria per i rosanero . Pisa - Parma 1 - 2: colpaccio dei ducali all'ultimo assalto . Ascoli - Feralpisalò 3 - 0: i marchigiani trovano gol e punti . Cosenza - ...REGGIO EMILIA - Corini batte Nesta nella sfida tra. I rosanero si impongono per 3 - 1, grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri. I padroni di casa (in dieci dal 41' per l'espulsione di Marcandalli) avevano trovato il gol del ...Formazioni ufficiali di: 22 Bardi, 3 Pieragnolo, 4 Rozzio (cap.), 17 Libutti, 23 Pettinari, 27 Marcandalli, 30 Vergara, 42 Bianco, 77 Kabashi, 80 Girma, 90 Portanova. A ...

Prima vittoria in campionato per il Palermo che, seppur in maniera non brillantissima, sfrutta l'uomo in più nella ripresa e si prende i 3 punti a Reggio Emilia. Non si direbbe, ma il primo tempo, ...Negli anticipi della terza giornata di Serie B importante successo esterno del Palermo che è passato sul terreno della Reggiana con il punteggio di 3-1. Padroni di casa hanno giocato per lunghi tratti ...