Reddito di Cittadinanza | si può ancora fare domanda fino al 31 dicembre?

(Di martedì 29 agosto 2023) Introdotto nel 2019 come misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, ildi(RdC) è ormai arrivato agli ultimi mesi di vita.La Legge 292022 numero 197 (Manovra 2023) ha infatti disposto l’abrogazione della misura a partire dal prossimo anno, oltre a limitare la fruizione del RdC a sette mensilità nel corso del 2023. >> Leggi “di: chi lo riceveràal 312023 e chi no“In attesa dell’avvio degli strumenti che andranno a sostituire il, èpossibile sfruttare la misura in questione nei restanti mesi dell’anno corrente. Analizziamo in dettaglio come. ...

... ieri hanno cercato di bloccare lo svincolo autostradale e ingaggiato per qualche minuto uno scontro con la polizia per protestare contro la fine deldi. Certo, non ci sono state ...... alla guerra che la maggioranza ha perpetrato con accanimento terapeutico contro i più deboli, contro ildie contro un salario minimo per combattere il lavoro povero". Lo ...braccialetto elettronico; Entrambi gli indagati sono risultati percettori deldie pertanto sono state avviate le procedure per l'immediata sospensione del beneficio.

Claudio Durigon: «Reddito di cittadinanza, allarmi ingiustificati, in 40 mila già fanno i corsi. Da venerdì... Corriere della Sera

Introdotto nel 2019 come misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, il Reddito di Cittadinanza (RdC) è ormai arrivato agli ultimi mesi ...Non si fermano le proteste per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Ancora una volta il focolaio della tensione, per la quarta volta da fine luglio - mese in cui è stato accreditato per l’ultima ...