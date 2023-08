Reddito di Cittadinanza | si può ancora fare domanda fino al 31 dicembre?

Leggi su leggioggi

(Di martedì 29 agosto 2023) Introdotto nel 2019 come misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, ildi(RdC) è ormai arrivato agli ultimi mesi di vita.La Legge 292022 numero 197 (Manovra 2023) ha infatti disposto l’abrogazione della misura a partire dal prossimo anno, oltre a limitare la fruizione del RdC a sette mensilità nel corso del 2023. >> Leggi “di: chi lo riceveràal 312023 e chi no“In attesa dell’avvio degli strumenti che andranno a sostituire il, èpossibile sfruttare la misura in questione nei restanti mesi dell’anno corrente. Analizziamo in dettaglio come. ...