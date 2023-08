Recensione Oppenheimer | corsi e ricorsi storici secondo Nolan

Leggi su tuttotek

(Di martedì 29 agosto 2023) Proviamo ad analizzare l’ultimo film di Christopher, l’ennesimo capolavoro nella sua carriera, in questadiTITOLO ORIGINALE:. GENERE: Drammatico, Biografico, Storico. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Christopher. CAST: Cillian Murphy, Emily Blunt, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Josh Hartnett, Jack Quaid, Matt Damon, Gary Oldman, Robert Downey Jr., Gustaf Skarsgård, Rami Malek, Scott Grimes, Dane DeHaan, Michael Angarano, Benny Safdie, David Krumholtz, Matthew Modine, Alden Ehrenreich, Dylan Arnold, Olivia Thirlby. DURATA: 180 minuti. DISTRIBUTORE: Universal Pictures. USCITA CINEMA: 23/08/2023. Christophersi porta dietro le spalle una carriera in cui non ha sbagliato un colpo, ed anzi ogni suo film è a suo modo entrato ...