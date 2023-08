Reazione a Catena | il messaggio dei Dai e Dai dopo l' eliminazione e il commento di Liorni

Leggi su europa.today

(Di martedì 29 agosto 2023) L'dei Dai e Dai aè stata una doccia gelata per il pubblico, ormai affezionatissimo al trio, per Marco, seriamente dispiaciuto per il tonfo dei campioni, ma soprattutto per i ragazzi - Marco Voir, Simone Costagliola e Simone Mariottini - che in 28 giorni si...