Reazione A Catena | eliminato il trio che venne censurato per la frase sulla borsetta della vecchietta

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilche due settimane fa ha conquistato il web con l’epica gafferubata allaè statoda. I Dai e Dai, questo il nome del terzetto, dopo 28 puntate di cui 27 da campioni sono stati fatti fuori. Il team, fino a oggi il più forte dell’edizione in corso, si è portato a casa nel corso delle settimane un bottino di oltre 81 mila euro e nella puntata andata in onda ieri è stato battuto dalTarallini. Marco Voir, Simone Costaiola e Simone Mariottini hanno così dovuto cedere lo scettro al nuovo terzetto. I Dai e Dai rimarranno però nella storia con il celebre indizio COSA / PICCOLETTA / PRENDI / ALLA /. La risposta?. Una...

I dai e dai escono dal programmasu Rai 1 dopo 28 puntate (27 da campioni) con la standing ovation del pubblico presente in ...I dai e dai salutano il programma. Su Ig il ringraziamento. 'Questa è l'ultima immagine di noi tre presenti in studio. Uno scatto rubato appena ...Quest'anno il quiz dell'estate di Rai 1,, durerà un po' più a lungo rispetto alle scorse edizioni. E si tratta di un cambiamento radicale per il programma condotto da Marco Liorni. È la prima volta che avviene in ben 17 ...

Reazione a Catena, finisce l'avventura del trio livornese "I Dai e Dai": erano campioni da 27 puntate LivornoToday

Anche questo è un po’ il segno che l’estate sta lentamente ma inesorabilmente finendo: i Dai e Dai, campioni dei record dell’edizione 2023 di Reazione a Catena, sono stati eliminati. È successo nella ...Dopo 28 puntate, di cui 27 da campioni, è arrivato il momento per i Dai e Dai di lasciare Reazione a Catena. Il team con più vittorie consecutive del game show condotto da Marco Liorni è stato battuto ...