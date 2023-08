Reazione a catena | com' è possibile? | dopo i Dai e Dai | i nuovi campioni nella bufera

(Di martedì 29 agosto 2023) “Ridateci i Dai e Dai”: scoppia la protesta sui social per idi, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1.puntata andata in onda oggi c'erano da un lato gli sfidanti, “I Copernicani”, dall'altro iin carica, “I Tarallini”, cioè proprio il trio che è riuscito a sconfiggere i “Dai e Dai” ieri sera. Il pubblico da casa ha avuto da ridire soprattutto per il gioco dell'Intesa vincente, che sarebbe stata una delle peggiori mai viste. Basti pensare che “I Tarallini” si sono imposti 5 a 2 sui “Copernicani”. Sono bastate 5 parole indovinate, insomma, per vincere la gara. Persino Liorni è rimasto basito di fronte ai numerosi errori. “Partita assurda”, ha detto alla fine il conduttore. E ancora: “Una partita che ha ...

' Ridateci i Dai e Dai', 'Ma come è possibile che questi hanno buttato fuori i campioni', 'Ma come fanno i provini'. Sono solo alcuni dei commenti piovuti su Twitter dopo che a, nella puntata in onda il 29 agosto 2023, si è vista una sfida 'horribilis', tra le più imbarazzanti di sempre per quel che riguarda la storia del quiz show di Rai Uno. Da un lato ...Con un post pubblicato sul loro profilo Instagram i Dai e dai hanno salutato i telespettatori didopo 28 puntate. 'Questa è l'ultima immagine di noi tre presenti in studio. Uno scatto rubato appena dopo l'applauso che il pubblico e la troupe di RaC ci ha dedicato per salutarci, ...Scoppia la protesta - e i sospetti - per l'uscita dei Dai e dai da. L'avventura televisiva del trio toscano si è infatti conclusa ieri, lunedì 28 agosto e Marco Voir, Simone Mariottini e Simone Costagliola, hanno dovuto salutare il programma di Rai ...

Reazione a Catena, finisce l'avventura del trio livornese "I Dai e Dai": erano campioni da 27 puntate LivornoToday

Sfida imbarazzante a Reazione a Catena, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni. Nella puntata di poche ore fa, si è consumata una sfida ‘horribilis’ che ha portato con sè commenti negatici su ...Fatto sta che “I Tarallini” hanno guadagnato il pass per “L’Ultima catena”, con un montepremi di 118 mila euro. Cifra che è scesa a 7.375 a fine manche. Quindi “L’ultima parola”, non indovinata dal ...