Raw 28 08 2023 The next step | Payback…

(Di martedì 29 agosto 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal FedExForum di Memphis, Tennessee. Lo show inizia con Sami Zayn che raggiunge il ring. Sami Zayn vs. Damian Priest (3 / 5) L’opener della puntata, l’Undisputed WWE Tag Team Champion Sami Zayn ha sfidato Damian Priest, Mr. Money in The Bank. Un buon incontro a livello tecnico e con una storyline interessante dietro di esso. Hanno lottato alla pari fino a quando nel finale JD McDonagh ha portato la distrazione fatale per Sami e Priest ne ha approfittato per prendersi la vittoria dopo la sua Chokeslam. Vincitore: Damian Priest Nel backstage Matt Riddle è con Drew McIntyre, Riddle gli mostra un nuovo outfit per il loro team e cerca dei nuovi avversari per loro. The Miz vestito con il ring attire di LA Knight raggiunge il ring. Fa la classica introduzione del suo rivale di Payback prima di ...

RAW Report 28-08-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Gunther dovrà difendere l'Intercontinental Championship dall'assalto di Chad Gable nella prossima puntata di Monday Night RAW.Seth Rollins ha omaggiato brevemente Bray Wyatt nell’ultima puntata di Monday Night RAW, facendo una piccola citazione dell’Eater of Worlds. La scomparsa dell’Eater of Worlds, per ovvi motivi, ha ...