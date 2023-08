Ratti al Colosseo | l’assessora Alfonsi rassicura | “Nessuna emergenza topi a Roma”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 agosto 2023)– “Voglio sgomberare il campo da qualsiasi dubbio:non è una città invasa dai. Chi descrive una città assalita giorno e notte dadi ogni taglia non fa bene né alla Capitale, né all’Italia. Qui ici sono, ci sono sempre stati e, temo, sempre ci saranno. È così in tutte le metropoli al mondo. In tutte le città con un grande corso d’acqua e con un capillare sistema fognario”. A parlare, dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dai turisti (leggi qui), èall’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale, Sabrina, che aggiunge: “Per quanto riguarda l’area delche, lo ricordo, non è tra quelle per le quali riceviamo storicamente il maggior numero di segnalazioni, già questa ...