Ranieri | che frecciata a Mancini | ecco le parole del tecnico del Cagliari

Colombo (LaPresse) - calciomercato.itSi tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il passaggio del classe '95 alla corte di Claudiolo aspetta. Poi Galliani tenterà un ......arriverà una Nazionalemi piace ci andrò. L'Arabia Non ci sarei andato onestamente, mi piace ancora avere degli stimoli diversi dai soldi". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Claudioai ...1 /69 Previous "Abbiamo capitocosa è la serie A"ha parlato anche della nuova sconfitta contro l'Inter all'esordio in casa dopo il ritorno in Serie A: 32 anni fa finì 0 - 3, oggi 0 - 2. ...

Cagliari, che frecciata di Ranieri a Mancini: "Ho ancora stimoli diversi dai soldi" - Sportmediaset Sport Mediaset

pareggio a reti inviolate tra le squadre di Ivan Juric e Claudio Ranieri. Cosa aspettarsi dall'Italia di volley maschile agli Europei: Bovolenta è la nuova speranza Insieme a Polonia, Slovenia, ...Seconda frazione di gioco più di gestione per la squadra di Inzaghi, che raggiunge Milan, Napoli e Verona a 6 punti. La squadra di Ranieri, invece, è ancora senza vittorie.