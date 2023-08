Ranieri a 71 anni | “In Arabia Saudita non ci andrei | ho stimoli diversi dai soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) “L’ho già detto, la mia carriera si interromperà a Cagliari come squadre di club. E’ bello aver iniziato e finire qui”. Dopo la storica promozione conquistata in finale play off contro il Bari, l’avventura dei sardi guidati da Claudioin Serie A è cominciata con un buon pareggio all’esordio e con una sconfitta contro l’Inter, all’esordio stagionale in casa. Al termine del match,ha confermato che dopo l’avventura con il “suo” Cagliari dirà addio alla panchina. A meno che non arrivi la possibilità di fare il commissario tecnico: “Se poi arriverà una Nazionale che mi piace ci andrò”. A quel punto la domanda sull’viene naturale, soprattutto dopo le clamorose dimissioni dalla Nazionale azzurra di Roberto Mancini che ha scelto i 25-30 milioni offerti dal regime di Bin Salman. A 71 ...