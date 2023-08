Ragazzi ragusani fuggono senza pagare il conto a Malta Papà riconosce il figlio e chiama il locale | «Verrà da voi a lavorare gratis»

(Di martedì 29 agosto 2023) Non avevano pagato ildopo avere pranzato nel ristorante pasta & Co di Msida a. La bravata di cinque, analoga a quanto avvenuto nei giorni scorsi in un altro ristorante in Albania, è stata risolta immediatamente grazie al gesto del padre di uno di loro che ha impartito alanche una lezione di vita . Dopo avere appreso la notizia dai giornali locali ed avere...

Ragusa - Non avevano pagato il conto dopo avere pranzato nel ristorante pasta & Co di Msida a Malta. La bravata di cinque, analoga a quanto avvenuto nei giorni scorsi in un altro ristorante in Albania, è stata risolta immediatamente grazie al gesto del padre di uno di loro che ha impartito al figlio ...... ma è bastato che il papà di uno deiriconoscesse il figlio nelle immagini diffuse dal ...- senza - pagare - da - ristorante - maltese - sarebbero -/ )un gruppo di giovani venerdì ...Ci sarebbero anche deinel gruppo che venerdì pomeriggio ha consumato un pasto completo per poi fuggire da un ... Secondo uno dei proprietari, di origine siciliana, si tratterebbe di...

Ragazzi ragusani a Malta scappano via dal ristorante senza pagare ma uno dei genitori li riconosce: «Vi mando mio figlio a lavorare gratis» La Sicilia

Non avevano pagato il conto dopo avere pranzato nel ristorante pasta & Co di Msida a Malta. La bravata di cinque ragazzi ragusani, analoga a quanto avvenuto nei giorni scorsi in un altro ristorante in ...Giacomo aveva riconosciuto la provenienza dei 5 ragazzi per via dell'accento e delle telecamere del punto vendita ...