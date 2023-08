Quotidiani sportivi | le prime pagine | Inter | Lukaku-Roma e Juventus

Scorri per vedere tutte le prime pagine deiitaliani e stranieri in edicola oggi. vai alla galleryDa La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi, martedì 29 agosto 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 29 agosto 2023, dei ...Stamani suie sulle varie tv non si sta facendo altro che parlare dell'episodio e di come sia inspiegabile che Di Bello non sia stato richiamato al VAR. Sotto la lente di ...

Cagliari Inter, i voti dei principali quotidiani sportivi Cagliari News 24

Dalla fine dei Mondiali di Fukuoka non ha smesso di allenarsi. Obiettivo il 9 settembre, quando affronterà 36 km di nuoto in mare aperto in occasione della Capri-Napoli trofeo ...Iling-Ndoye, svelata la verità sul mancato rigore assegnato al Bologna: ecco perchè il Var non ha poi corretto Di Bello I maggiori quotidiani sportivi italiani continuano ad interrogarsi sul mancato ...