Quest’isola italiana sembra un’oasi incontaminata | invece è pericolosissima

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 29 agosto 2023) C’è un’isola, in un famoso lago italiano, che contiene misteri e pericoli molto antichi. Ancora oggi l’accesso è proibito. L’Italia è un paese che attira ogni anno milioni di turisti grazie alla sua diversità e alla ricchezza di attrazioni. Dalle montagne delle Dolomiti ai villaggi costieri, passando per le città d’arte e i siti archeologici. Uno degli aspetti più affascinanti dell’Italia è senza dubbio il suo litorale e le sue isole. Purtroppo, però, non tutte le isole italiane sono luoghi idilliaci in cui andare in vacanza senza pensieri. C’è un isola in Italia che nasconde pericoli molto antichi, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale – grantennistoscana.itLuoghi come la Sardegna, la Sicilia, Capri o le Isole Eolie attirano turisti da tutto il mondo per le loro spiagge immacolate, la loro storia e la loro cucina. Altre isole,, attirano i turisti grazie al ...