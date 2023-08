' Quell' auto ci ha travolti alla velocità di un missile' Racconto choc del babbo | il figlio è grave al Meyer

(Di martedì 29 agosto 2023) L'incidente giovedì alle 20 in via Pinocchio in Val di Cava, nei pressi del parchino pubblico: al volante un uomo risultato positivo all'alcoltest

L'incidente giovedì alle 20 in via Pinocchio in Val di Cava, nei pressi del parchino pubblico: al volante un uomo risultato positivo all'alcoltest...approfittato di lei e che per questo aveva sentito di non poter far altro che rispondere a'... Su di loro ci sono alcune prove, tra cui la testimonianza, il ritrovamento di una macchia nell'...VEDI ANCHE Daniel Ricciardo salta il GP d'Olanda dopo un incidente - VIDEO Perez, il fantasma di Ricciardo e'errore "da principiante" Verstappen e il bentornato a Ricciardo: "Se fa bene ora ...

"Quell'auto ci ha travolti alla velocità di un missile". Racconto choc ... LA NAZIONE

Una giovane donna attraversava dal lato opposto a Carmela Spinella, la ha soccorsa, è ancora sotto choc. «Era verde per i pedoni e io andavo dall'altra parte rispetto alla ...L’incidente giovedì alle 20 in via Pinocchio in Val di Cava, nei pressi del parchino pubblico: al volante un uomo risultato positivo all’alcoltest ...