Quattro fisici italiani eroi del negazionismo climatico | una figuraccia internazionale

(Di martedì 29 agosto 2023) La scienza progredisce per prove ed errori. Esiste un consenso unanime su fatti acclarati, una base conoscitiva condivisa da tutta la comunità scientifica, mentre le avanguardie scientifiche si addentrano in territori inesplorati di cui conosciamo poco. I risultati di queste ricerche sono spesso in contrasto con quel che già sappiamo e, magari, costringono a rivedere persino cose che un tempo si davano per scontate. Un esempio? Quando ho fatto l’università, nei primi anni settanta, il pH (la misura di acidità) dell’acqua di mare era considerato talmente costante da renderne superflua la misurazione. Poi ci siamo accorti dell’acidificazione. Lo stesso vale per il cambiamento. In un primo tempo si pensò che le anomalie fossero solo frutto della nostra percezione. Man mano che le tendenze divennero sempre più evidenti, i climatologi iniziarono a dire che forse ...