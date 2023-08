Quanto vale una medaglia d’oro ai campionati del mondo di Atletica | tutti i compensi di chi sale sul podio dei campioni

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 29 agosto 2023) Oltre a medaglie di oro, argento e bronzo, gli atleti che partecipano ai Mondiali dipossono vincere diversi premi in denaro. Lo scorso 22 agosto l’Italia ha potuto festeggiare una nuovagrazie a Gianmarco Tamberi, che ha conquistato il primo posto alla finale di salto in alto deiMondiali didel 2023. Gianmarco Tamberi ha conquistato l’oro ai mondiali didi Budapest e porta a casa un montepremi di tutto rispetto (Foto Ansa) – grantennistoscana.itL’italiano ha vinto con un salto di 2,36 metri, superando il ristatunitense JuVaughn Harrison, che ha raggiunto la sua stessa altezza ma non al primo tentativo, e si è quindi dovuto accontentare del secondo posto. Al terzo posto invece Mutaz Essa Barshim, atleta del ...