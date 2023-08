Quanto dura il Grande Fratello? Le prime indiscrezioni

Leggi su tvzap

(Di martedì 29 agosto 2023) NEWS TV. Il, il reality show che da anni tiene incollati milioni di telespettatori alle vicende dei concorrenti all’interno della casa più famosa d’Italia, sta per tornare con una nuova edizione. Anche se i riflettori non sono ancora accesi, lestanno già suscitandointeresse. Tra dettagli sul cast dei partecipanti e voci sulla possibileta del programma, l’attesa per il ritorno delè sempre più palpabile. Leggi anche: “GF Vip 8”, madre e figlio nel cast? L’indiscrezione bomba Leggi anche: “GF Vip 8”, madre e figlio nel cast? L’indiscrezione bomba Il mix tra Vip e Nip L’edizione in arrivo promette di portare in scena una formula inedita, che vedrà una combinazione tra personaggi ...