Quanti soldi guadagna Pavard all’Inter e quanto è costato | tutte le cifre dell’affare

(Di martedì 29 agosto 2023) Simone Inzaghi può accogliere finalmente il difensore che cercava da tempo: dopo l’addio di Milan Skriniar, all’allenatore ex Lazio serviva un centrale di piede destro per sostituire lo slovacco, partito in direzione Parigi. La dirigenza nerazzurra è riuscita a soddisfare le richieste del proprio coach, finalizzando la trattativa con il Bayern Monaco per Benjamin, classe 1996, il quale arriverà già nel capoluogo lombardo nella serata odierna. Un colpo importante quello messo a segno dai nerazzurri, la cui rosa è praticamente al completo dopo quest’affare:rappresenta un profilo dall’elevata esperienza internazionale,ta sia con il Bayern Monaco che con la nazionale francese, maglie con cui il 27enne nato a Maubeuge ha vinto ben 13 trofei, tra i quali bisogna annoverare 4 titoli di Germania, 1 Champions League e, ...