(Di martedì 29 agosto 2023) L’Italia si è qualificata per ladeglididopo aver sconfitto la Francia ai quarti di finale. Le azzurre non conoscono ancora il nome dell’in: il quarto di finale tra Turchia e Polonia si giocherà infatti domani (mercoledì 30 agosto). Sulla carta la rivale più temibile sarebbe la Turchia allenata da Daniele Santarelli, recente vincitrice della Nations League: proprio in quella competizione le anatoliche sconfissero per due volte le azzurre (che non si presentavano con la formazione al completo), prima nel corso del round robin e poi nel quarto della Final Eight. Va detto che la Turchia ha compiuto un notevole salto di qualità con l’innesto della naturalizzata cubana Melissa Vargas, un po’ come accadde una quindicina di anni fa ...

... reduce dallaa Cincinnati, ha piegato l'australiano Vukic , n. 50 ATP, con un triplo 6 - 4 . Una sfida sempre in controllo per Zverev che ha tremato un po' solo nel terzo set,dal ...Fino asugli spalti non compare lo striscione: ' A Renato, ridacce Cochi' . Secondo Dino ... Non ci riuscirà, ma contribuirà a portare i giallorossi indi Champions League . La sua ...Previste 9 puntate: 6 Auditions, 2ed una. Fru racconta: "Siamo stati due ... Khaby guardava lo show con la famiglia: "Non ho chiesto neanchemi avrebbero pagato " racconta "...

Quando la semifinale dell'Italia agli Europei di volley femminile Data, avversaria, tv, streaming OA Sport

Siamo ormai ai nastri di partenza della Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per club scatterà il 19-20 settembre con il primo incontro della fase a gironi, mentre il sorte ...Torna in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 2023 di atletica leggera. Ilè apparso in netta ripresa nel corso della rassegna iridata, crescendo in maniera convincente giorno ...