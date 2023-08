“Putin mi cacciò” Vannacci accusato di essere filorusso | ma c' è un retroscena

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 agosto 2023) Torna a parlare il generale Roberto. L'esponente dell'esercito italiano, finito sulle prime pagine di tutti i giornali per il libro “Il mondo al contrario”, è stato interpellato dal Corriere della Sera, per far luce sulle accuse di chi lo definisce al soldo di Vladimir: “Sono solo speculazioni. Non parlo di cose che riguardano il mio servizio. Sono un soldato, non posso. Macché, io sono stato cacciato dae da Sergej Lavrov”. “Non fu un'espulsione ad personam, ma seguì la ritorsione russa dopo la cacciata dall'Europa dei suoi diplomatici, dopo l'orrenda strage di civili a Bucha” la spiegazione del quotidiano volta a smentire la tesi del generale.poi continua: “Nulla posso dire sulla politica russa. Mosca è una città ultra sicura, pulita, vivibile. Lì ho ...