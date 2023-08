Putin diserta i funerali di Prigozhin | l' ultima beffa all' ex capo della Wagner

Leggi anche L'intervento diai Brics: 'La guerra è colpa dell'Occidente' In collegamento video, per evitare il possibile arresto dopo il mandato spiccato dalla Corte dell'Aja per crimini di ...All'appuntamento hanno preso parte i leader di India, Brasile e Sud Africa e il presidente russo Vladimirche, non potendo essere fisicamente presente a causa del mandato di arresto ...All'appuntamento hanno preso parte i leader di India, Brasile e Sud Africa e il presidente russo Vladimirche, non potendo essere fisicamente presente a causa del mandato di arresto ...

Putin diserta i funerali di Prigozhin: l'ultima beffa all'ex capo della ... ilGiornale.it

Quel che è certo è che Vladimir Putin non dovrebbe prendere parte alla cerimonia, come confermato dal Cremlino. I funerali di Prigozhin "Non ho ancora alcuna informazione sul funerale", ha affermato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...