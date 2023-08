Putin accetta l’invito di Xi | a ottobre sarà in Cina Biden contro Big Pharma per abbassare i prezzi dei farmaci

(Di martedì 29 agosto 2023) Un attacco ucraino con droni è stato sventato a Belgorod e a Tula. Un guasto informatico ha paralizzato la produzione in 12 delle 14 fabbriche del gruppo Toyota in Giappone

Putin accetta l’invito di Xi: a ottobre sarà in Cina. Biden contro Big Pharma per abbassare i prezzi ... Il Sole 24 ORE

Vladimir Putin ha accettato l’invito del presidente cinese Xi Jinping per partecipare al Forum Belt and Road che si terrà in Cina ad ottobre. Si tratta del primo viaggio estero del presidente russo da ...Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg citando alcun fonti, Putin ha accettato l'invito di Xi Jinping a partecipare al 'Belt and Road Forum' che si terrà in ottobre.