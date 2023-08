PSV Eindhoven vs Rangers – probabili formazioni

(Di martedì 29 agosto 2023) Come 12 mesi fa, lo spareggio per la qualificazione alla Champions League tra PSVè sul filo del rasoio in vista della gara di ritorno di mercoledì 30 agosto al Philips Stadion. Per il secondo anno consecutivo, i due club hanno pareggiato 2-2 all’Ibrox nel primo incontro, dove la squadra di Peter Bosz ha rimontato due volte per salvare una fetta di bottino. Il calcio di inizio di PSVvsè previsto alle 21 Anteprima della partita PSVvsa che punto sono le due squadre PSVIl mancato sfruttamento di una delle numerose occasioni che si sono presentate a Ibrox sembra essere costato caro al PSV la scorsa settimana: Abdallah Sima ha aperto le marcature con un colpo di tacco poco prima ...

RITORNO AL- Nel 2019 Lozano arrivava dal, ora è proprio in Olanda che è destinato a fare il suo ritorno. Quattro anni dopo, infatti, Napoli estanno trattando gli ultimi ...Ulteriori conferme della trattativa con il Psg arrivano dall'Olanda con il giornalista Rik Elfrink scrive sull' Eindhovens Dagblad : ' Ilè sempre più vicino alla trattativa per il ...Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà adper le visite mediche con il. Il club ...

Lozano-PSV, annuncio da Eindhoven: fumata bianca vicina! - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Come riporta Il Corriere dello Sport, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani dovrebbe essere a Eindhoven per le visite mediche con il Psv. Il club ...RITORNO AL PSV - Nel 2019 Lozano arrivava dal PSV Eindhoven, ora è proprio in Olanda che è destinato a fare il suo ritorno. Quattro anni dopo, infatti, Napoli e PSV stanno trattando gli ultimi ...