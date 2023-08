Prorogato il divieto di accesso alle aree naturalistiche del Parco Agricolo Sud Milano

La Legge di Bilancio 2022 hail bonus del 50 per cento per i lavori di ristrutturazione ... Per i lavori iniziati a partire dal 17 febbraio scorso si applica ildi cessione del credito ......del Nodo di Pontedecimo - Variante di tracciato lungotorrente Verde è statofino al 31 agosto in discesa al Torrente Verde (all'altezza dello spigolo ponente del civ. 1B) ildi ......del Nodo di Pontedecimo - Variante di tracciato lungotorrente Verde è statofino al 31 agosto in discesa al Torrente Verde (all'altezza dello spigolo ponente del civ. 1B) ildi ...

Prorogato il divieto di accesso alle aree naturalistiche del Parco ... 7giorni

Il provvedimento si è reso necessario al fine di tutelare la pubblica incolumità alla luce delle previsioni di ulteriori eventi climatici estremi ...Il maltempo martella lo Stivale e le Regioni in cui si prevedono i maggiori disagi vanno in stato di allerta. Allerta che è rossa in Lombardia in parte della provincia di Sondrio. Allerta arancione e ...