(Di martedì 29 agosto 2023) Cgil e Federconsumatori dicono "sì a un processo di aggregazione dei servizi di acqua, gas, igiene ambientale ed energia, no alla quotazione in borsa.

Cgil e Federconsumatori dicono "sì a un processo di aggregazione dei servizi di acqua, gas, igiene ambientale ed energia, no alla quotazione in borsa.Firenze, 28 - 8 - 2023 - Il processo di compimento deldiToscana continua a subire colpi ad iter avviato: ultimo in termini cronologici è la risposta della Magistratura contabile ad un quesito posto dal Sindaco del Comune di Loro ...... ribadisce che; ildi creazione dellaToscana è stato definito e approvato in scrupoloso ossequio ai principi giuridici vigenti e alla disciplina di settore. In merito alla ...

Progetto Multiutility. Continuano le polemiche - Arezzo LA NAZIONE

Cgil e Federconsumatori dicono “sì a un processo di aggregazione dei servizi di acqua, gas, igiene ambientale ed energia, no alla quotazione in borsa.Cgil Toscana e Federconsumatori Toscana esortano la politica regionale a prendere in considerazione la creazione di una società interamente pubblica per la gestione dei servizi pubblici locali, senza ...