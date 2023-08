Primo allenamento a Perugia per Torrasi | Dell' Orco ' rinforzo' in difesa

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilsta preparando due progetti: uno per la Serie C e uno per la Serie B. Il Consiglio di Stato deciderà oggi quale sarà la categoria di appartenenzaa squadra. Inoltre, ci saranno nuovi ...

Il Perugia sta preparando due progetti: uno per la Serie C e uno per la Serie B. Il Consiglio di Stato deciderà oggi quale sarà la categoria di appartenenza della squadra. Inoltre, ci saranno nuovi ...Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra GeVi Napoliabbraccio con i tifosi per la Gevi Napoli Basket in occasione dell'a porte aperte al PalaBarbuto. La squadra ha fatto il suo ingresso sul parquet poco dopo le 17.30 agli ordini di ...Il nostro preparatore atletico " continua - sta lavorando per mettere "benzina" ai nostri motori e, infatti, in questoperiodo distiamo puntando sulla forza e sull'aerobica,. Da ...

Primo allenamento a Perugia per Torrasi: Dell'Orco "rinforzo" in ... LA NAZIONE

La duttilità è il pregio anche di Acella, l’altro centrocampista che si è aggregato nei giorni scorsi e che ha già fatto due uscite con il Perugia, la prima con la Pontevecchio e poi nella sfida in ...La Reggiana resta col fiato sospeso per le condizioni di Luca Vido, infortunatosi al ginocchio destro durante l'allenamento. Le prime impressioni non lasciano sperare nulla di buono e l'attaccante sal ...