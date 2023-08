Prima Pagina IN Edicola | Inter | sempre Lautaro Ultimatum Pavard

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. TUTTOSPORT. Lukaku oggi a Roma. Mentre Inzaghi aggancia in testa Milan, Napoli e Verona, Friedkin convince Big Rom a ridursi l’ingaggio. Mou e i tifosi lo aspettano. CORRIERE DELLO SPORTincanta, l’vince anche a Cagliari. Inzaghi piega Ranieri con i gol di Dumfries e del Toro (0-2).al Bayern per: si ...