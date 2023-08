(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – Il leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgeny , nel cimitero di Serafimovsky. Lo riferiscono i media locali che parlano di un notevole dispiegamento di forze dell'ordine davanti al cimitero e dell'installazione di metal detector. Nel cimitero di Serafimovsky sono sepolti anche i genitori del presidente russo Vladimir Putin, oltre a molti soldati e funzionari del ministero della Difesa. Una bomba nel condizionatore dell'aereo diè l'ipotesi prospettata dal quotidiano Moskovsky Komsomolets in relazione allo schianto dell'aereo del capo della Wagner, morto lo scorso 23 agosto con altre 9 persone. Il giornale propone informazioni diffuse anche su Telegram dal canale Telegram VChK-OGPU. L'Embraer disarebbe stato sottoposto ad alcune riparazioni il 20 luglio per problemi al sistema di raffreddamento a bordo. La nuova ...

Ingente dispiegamento di forze di sicurezza davanti al cimitero di Serafimovsky Il leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgeny potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo, nel cimitero di Serafimovsky. Lo riferiscono i media locali che parlano di un notevole dispiegamento di forze dell'ordine davanti al cimitero

Il leader e fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin potrebbe essere sepolto oggi a San Pietroburgo, nel cimitero di Serafimovsky. Lo riferiscono i media locali che parlano di un notevole