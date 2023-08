Prigozhin | Casa Bianca | “Cremlino ha lunga storia omicidi oppositori”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – "Sappiamo tutti che ilha unadi uccisioni di". A dichiararlo, rispondendo ad una domanda sulla morte del defunto leader del gruppo Wagner, Yevgeny, è stata la portavoce dellaKarine Jean-Pierre. L'addetta stampa non ha voluto dire se gli Stati Uniti considerino implicato il presidente russo Vladimir Putin. "Non ho alcuna nuova valutazione. Ma sembra abbastanza evidente quello che è successo qui … Come ha detto il Presidente… Non sono molte le cose che accadono in Russia dietro le quali non ci sia Putin". "Sappiamo tutti che ilha unadi uccisioni dei suoi avversari. Questa è ladel ...