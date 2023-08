Presa di servizio 1° settembre 2023 docenti e ATA neoassunti Si può rimandare | si può avere un altro lavoro | si può congelare il ruolo? AGGIORNATO con sentenze Cassazione

(Di martedì 29 agosto 2023) Si avvicina il giorno delladiper l'anno scolastico/24, fissata per venerdì 1°, giorno di apertura del nuovo anno scolastico. Ma i dubbi sono sempre tanti ed è giustouna guida completa in merito su questo adempimento molto importante. L'articolo .

...tra soggetti diversi che in qualche modo si conoscono attraverso il legame instaurato dal... la schedatura di grandi porzioni di popolazione rese omogenee da qualche feature maiin ...È la "di posizione" della Nunziatura apostolica in Ucraina, guidata da mons. Visvaldas Kulbokas, rispetto alle parole pronunciate da Papa Francesco ai giovani cattolici della Federazione Russa, ...È unaper il naso nei confronti dei sardi . No può passare questo messaggio, un gesto di un' ... 'Ho immediatamente segnalato al comandante del corpo forestale e il comandante del...

Presa di servizio docenti 1° settembre, in quale scuola recarsi in caso di cattedra con completamento esterno Orizzonte Scuola

SENIGALLIA Arrivati ieri altri quattro medici per il Pronto soccorso, che si aggiungono ai due entrati in servizio nella settimana di Ferragosto. Ben sei unità di rinforzo per il ...Roma, 28 agosto 2023 – Che cosa devono fare i lavoratori rimasti senza Reddito di cittadinanza, ma indirizzati già a un Centro per l’impiego. E’ uno dei possibili casi nei quali si sono trovati miglia ...