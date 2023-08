Power Hits Estate 2023 | cantanti | cast | ospiti | scaletta e artisti del concerto di Rtl 102 5 dall’Arena di Verona

(Di martedì 29 agosto 2023) Rtl 102.5, streaming, diretta tv, dove vedere, orario, conduttori deldiRtl 102.5è ileventodiin onda questa sera, 29 agosto, in diretta dalle 20.45, anche in chiaro su Tv8, con l’evento musicale più atteso dell’italiana. Sul prestigioso palco dell’Arena ci saranno tutti glipiù in voga, con i tormentoni che hanno segnato l’...

A poche ore dall'esibizione a sorpresa sul palco delEstate 2023 di RTL 102.5 , Rita Ora ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Tg24. La popstar ha parlato del profondo legame con il pubblico italiano e della voglia di ritornare per ...Da Achille Lauro a Giorgia, dai Pooh a Lazza: l'appuntamento oggi all'Arena di Verona Torna ilEstate di RTL 102.5. Oggi, martedì 29 agosto, all'Arena di Verona, lo show porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico per decretare ilHit dell'estate ...Verona, 29 ago. E tutto pronto allArena di Verona per ilEstate di Rtl 102.5, levento musicale in programma questa sera e che decretera' il branohit dellestate 2023. Sul palco si alterneranno tutti gli artisti piu' amati e le canzoni piu' ...

Stasera in tv Power Hits Estate 2023: la scaletta tra cantanti e super ospiti Dire

Dal profondo legame con l’Italia alla gioia di prender parte al Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, la guest star Rita Ora si è raccontata a Sky Tg24. L’appuntamento è per questa sera, martedì 29 ...Il RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 verrà trasmesso a a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del ...