Unaè stata sentita dai residenti a Olenivka, nell'ovest della Crimea, la penisola ucraina annessa unilateralmente da Mosca nel 2014. Lo riporta Rbc - Ucraina citando il canale Telegram ...... un vento fortissimo, una forza talmenteda strapparti la pelle dal corpo. E di radiazioni, dopo, morirono in tanti, anche molti di quelli che entrarono in città solo dopo l', per ......della mitologia greca che sfidò gli dèi dell'Olimpo e fece scoprire agli uomini il fuocoe ... E poco importa se l'atomica in Giappone nel film non si veda: le deflagrazioni nel ...

Potente esplosione a Olenivka, nella Crimea occupata Agenzia ANSA

Una potente esplosione è stata sentita dai residenti a Olenivka, nell'ovest della Crimea, la penisola ucraina annessa unilateralmente da Mosca nel 2014. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il canale ...Stando a una prima ricostruzione, sembra che i tre stessero festeggiando il compleanno di Jonathan Fortunato quando probabilmente a causa di una fuga di gas si è innescata una potente esplosione che ...