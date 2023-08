Porto Torres | sul traghetto con 41 chili di ciottoli | fermato turista francese

(Di martedì 29 agosto 2023) Sorpreso con 41dimentre si imbarcava sul. Unè stato punito con una sanzione da 500 a 3mila per aver violato la legge regionale 16 che dal 2017 contro i furti di sabbia, conchiglie e sassi dalle spiagge della Sardegna. L’uomo è stato intercettato adai funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli e dagli addetti alla sicurezza dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, mentre saliva suldiretto a Nizza. Il carico si trovava nel bagagliaio della sua auto. I reperti sono stati sequestrati e saranno ricollocati nel punto in cui sono stati prelevati, la spiaggia di Lampianu, sul litorale di Sassari. Ci penserà il personale del centro di educazione ambientale del Parco di ...

Stava per imbarcarsi da( Sassari ) su un traghetto per Nizza con 41 chili ciottoli e sassi rubati dalla spiaggia di Lampianu , a Sassari. Un turista francese è stato intercettato indai funzionari dell'...Fermato all'imbarco sulla nave diretta a Nizza Di: Redazione Sardegna Live Ancora spiagge sarde depredate. Un turista francese pronto a imbarcarsi asulla nave diretta a Nizza è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu, sul litorale di Sassari. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e ...commenta In Sardegna continuano le lezioni di inciviltà da parte di turisti locali e stranieri, fermati prontamente dalle autorità. Gli ultimi episodi provengono da(Sassari), dove un francese è stato bloccato mentre stava per prendere la nave per Nizza con 41 chilogrammi di ciottoli nel bagagliaio dell'auto; e da Arbus (Medio Campidano) dove un ...

Spiagge sarde depredate, turista francese pronto a imbarcarsi con 41kg di ciottoli a Porto Torres L'Unione Sarda.it

Ancora spiagge sarde depredate. Un turista francese pronto a imbarcarsi a Porto Torres sulla nave diretta a Nizza è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu ...Un turista francese in procinto di imbarcarsi a Porto Torres sulla nave diretta a Nizza è stato sorpreso con 41 chili di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu, sul litorale di Sassari.