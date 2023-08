Porsche - Cayenne Turbo E-Hybrid | super Suv da 300 km h

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023) Laintroduce in gamma il restyling dellaE-con carrozzeria Suv e Coupé. La Phev sostituisce latradizionale e affianca le versioni già disponibili. In Italia la nuova versione è da subito ordinabile a partire da 182.533 euro (Suv) e 186.071 euro (Coupé), mentre la Coupé con GT Package è proposta a partire da 215.923 euro. Potenza record di 739 CV. Per lasi tratta di un'evoluzione storica, dal momento che laS E-è la versione più potente mai costruita. Il powertrain aggiornato combina il V8 4.0 bida 599 CV e il motore elettrico da 176 CV e la potenza totale di sistema raggiunge quota 739 CV e 950 Nm. Il consumo medio dichiarato nel ciclo Wltp è pari a 1,7-2,0 l/100 km con ...