Porsche Cayenne Turbo E - Hybrid | potenza record a 739 cavalli

Turbo E - Hybrid è la versione più potente di sempre del grande Suv della Casa di Zuffenhausen . I numeri parlano chiaro. Un motore elettrico con potenza di 130 kW (176 CV) integra il ...PLUG - IN NuovaTurbo E - Hybrid è dotata di un powertrain Plug - in . Nello specifico, troviamo un V8 biturbo di 4 litri di cilindrata da 441 kW (599 CV) abbinato ad un propulsore ...In questo caso basti pensare alla Ferrari Purosangue o alla Lamborghini Urus o ancora alla, in particolare la Turbo S E - Hybrid. Le ambizioni della XM di farsi largo in questo ...

La Porsche Cayenne più potente è la Turbo E-Hybrid da 739 CV Motor1 Italia

A distanza di alcuni mesi dalla presentazione del facelift, Porsche ha ampliato la gamma del suo SUV svelando la nuova Cayenne Turbo E-Hybrid. Questo modello va a sostituire la precedente Cayenne ...Porsche presenta la Cayenne più potente di sempre e aumenta l'autonomia dell'ibrido plug-in. Tutto sulle prestazioni e sui prezzi della nuova Turbo E-Hybrid.