Polemica sulla frase di Giambruno | compagno della Meloni | “Se non ti ubriachi eviti il lupo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 agosto 2023) “Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – pero’ sedi ubriacarti e di perdere i sensi, magarianche di incorrere in determinate problematiche” perchè “poi rischi, effettivamente, che illo trovi”. Diventano un ‘caso’ politico le parole di Andrea, giornalista di Rete 4 epremier Giorgia, pronunciate ieri sera durante la puntata di “Diario del Giorno” in cui si affrontavano anche i recenti casi di violenza sessuale come quello avvenuto a Palermo. La prima voce di protesta, in ordine di tempo, è quellasenatrice del Pd Cecilia D’Elia, vicepresidentecommissione d’inchiesta ...