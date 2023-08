Playoff Champions League | Icardi trascina il Galatasaray ai gironi | passano anche Braga e Young Boys

ISTANBUL (TURCHIA) - Pareggio con il brivido per il Galatasaray nel ritorno deidiLeague : i campioni di Turchia si qualificano alla fase a gironi grazie al 2 - 1 contro il Molde maturato al Rams Park di Istanbul . Reduci dal 3 - 2 dell'andata , i giallorossi ...Ancora 90 minuti e poi saràLeague per una tra Aek Atene e Anversa: a partire favoriti sono i belgi, forti dell'1 - 0 ... sfida valida per il ritorno deiche si giocherà mercoledì 30 ...Il Psv, ancora in trattative per acquistare il messicano Lozano dal Napoli, cercherà nel frattempo di conquistare l'accesso ai gironi dieliminando ai play off i Rangers di Glasgow. Una vera e propria rivincita rispetto alla stagione scorsa, quando nella stessa sfida ebbero la meglio gli scozzesi, sempre dopo un 2 - 2 in casa ...

Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti Digital-Sat News

Galatasaray – Molde 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida di ritorno dei playoff di Champions League 2023/24 Il Galatasaray batte 2-1 il Molde al Rams Park di Istanbul nella sfida di ...La fase a gironi di Champions League si arricchisce di altre tre partecipanti: il Braga, dopo la vittoria casalinga di una settimana fa, batte il Panathinaikos anche in Grecia grazie alla rete firmata ...