Pirlo su Esposito | «Ancora infortunato! C’è fiducia da parte di tutti»

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023) Sebastianodovràaspettare per fare il suo esordio con la maglia della Sampdoria in Serie B. Andreain conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Venezia, ha parlato delle condizioni del ragazzo che arriva in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri. INFORTUNATO – Andreacosì sul giovane Sebastiano: «Èinfortunato. Gli attaccanti sono sotto pressione, sentono da tv e giornali che cerchiamo altri giocatori, ma devono stare tranquilli perché avranno la possibilità di dimostrare il loro valore. Giocare alla Sampdoria significa stare ad alti livelli e loro lo sanno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non ...