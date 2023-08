Pinguini imperatore a rischio | in Antartide il ghiaccio si scioglie prima che i pulcini crescano abbastanza da poter nuotare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) La specie deiha fatto registrare una stagione riproduttiva drammatica, a causa dell’impatto della diminuzione record delmarino sui passaggi fondamentali della vita di questi animali. In 4 colonie disu 5 presenti sulle coste del Mare di Bellingshausen, nella penisola Antartica, ilsi è sciolto così rapidamente da non lasciare aiil tempo sufficiente per sviluppare un piumaggio adatto all’acqua.ancora che fossero in grado di, si ritrovavano letteralmente privi di suolo (ghiacciato) sotto i piedi sul qualevivere. A portare alla luce questo drammatico fenomeno è stato uno studio condotto da Peter Fretwell, a capo del programma britannico per la ricerca in ...