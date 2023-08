"Il problema non è soltanto perder peso " ha spiegato" ma che qualunque evento nella vita personale, sia esso estremamente bello o brutto, porterà queste persone a ritornare alla dipendenza ..."Il problema non è soltanto perder peso " ha spiegato" ma che qualunque evento nella vita personale, sia esso estremamente bello o brutto, porterà queste persone a ritornare alla dipendenza ...'Il problema non è soltanto perder peso - ha spiegato- ma che qualunque evento nella vita personale, sia esso estremamente bello o brutto, porterà queste persone a ritornare alla dipendenza ...

Pilone (Unina): "L'intervento bariatrico non è chirurgia estetica ma funzionale" La Gazzetta del Mezzogiorno

Così Vincenzo Pilone, professore ordinario di Chirurgia Generale, università degli studi di Napoli Federico II e direttore Uoc Chirurgia generale, oncologica e mininvasiva, in occasione del simposio ...'Bisogna comunicare a tutti che l’obesità è una patologia e che l’intervento bariatrico non è chirurgia estetica ma si tratta di una chirurgia ...