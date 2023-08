Piemonte | 7 milioni a sostegno di programmi di sviluppo di Cluster regionali

Tra le altre regioni con un elevato livello di export figurano( 60+); Emilia - Romagna ( 50+); Puglia ( 50circa); Sicilia ( 30+) e Trentino - Alto Adige ( ...Inil 52% del personale è di difficile reperimento (sesta regione in Italia; la prima è il ... E, nel frattempo, 1,7di giovani tra 15 e 29 anni non studia, non si forma, non cerca ......è impegnato a scongiurare il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 5 in" aveva ... Il rischio è di essere multati per centinaia didi euro dall'Europa, quindi la questione, ...

Il Piemonte tra le regioni italiane con più successo su Amazon NewsNovara.it

La Lombardia si conferma la prima regione per valore dell’export, pari a oltre 175 milioni di euro, seguita dalla Campania, con più di 130 milioni di euro.Una scarsità apparentemente endemica, che posiziona la nostra regione al sesto post in Italia. Luca Crosetto: "Il lavoro c’è, mancano i lavoratori. E 1,7 milioni di giovani non studia, non si forma, n ...