Piantedosi | fatti più in là Il Viminale stenta | il dossier migranti passa a Palazzo Chigi

(Di martedì 29 agosto 2023) Con la scusa del migliore coordinamento, Meloni si affida al Cisr e al sottosegretario Mantovano, con una cabina di regia in riunione permanente. Una strategia già rodata dalla premier nel caso Nordio

Piantedosi, fatti più in là. Il Viminale stenta, il dossier migranti passa ... L'HuffPost

Si scrive "il nostro obiettivo è affrontare il problema in maniera pragmatica, con decisioni rapide e coordinate". Si legge: "Piantedosi commissariato". Difficile interpretare diversamente la scelta, ...