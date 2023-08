Petagna Cagliari | c’è l’accordo! Tutte le ultimissime novità

(Di martedì 29 agosto 2023), c’è l’accordo per il trasferimento dell’attaccante al club sardo!leAndreasembra essere vicinissimo a vestire la maglia del. Il club rossoblù avrebbe trovato sia l’accordo con il Monza che con il giocatore. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto con l’attaccante che manterrà lo stesso ingaggio e aggiungerà dei bonus. Possibili visite già domani come riferisce Alfredo Pedullà.

... la posizione del presidente dei Dragoes Pinto Da Costa, che chiedeva 25 - 30 milioni fino a qualche giorno fa, si è ammorbidita e il passaggio di Andreadal Monza al, con il sempre ...Il club brianzolo gli ha fatto spazio, piazzandoal, ora serve il via libera del Milan, che arriverà una volta messe le mani sul nuovo attaccante.Andreaalè un'operazione chiusa . L'attaccante classe 1995 lascia dunque il Monza dopo una sola stagione: documenti tra club già firmati e giocatore atteso in città per svolgere le visite ...

CAGLIARI, ACCORDO COL MONZA PER IL PRESTITO DI PETAGNA - Sportmediaset Sport Mediaset

Claudio Ranieri avrà il suo nuovo attaccante: chiusa l’operazione con il Monza per l’arrivo in Sardegna di Andrea Petagna. Il giocatore, atteso nelle prossime ore in città per svolgere le visite ...Dopo il ko casalingo con l'Inter, il Cagliari ha chiuso un importante rinforzo in entrata. Il club isolano, infatti, ha definito l'acquisto di Andrea Petagna dal Monza in prestito con un diritto di ...