Peste suina | mancata segnalazione casi sospetti | due indagati nel Pavese

È allarmenel Pavese, dopo che si è saputo di alcuni allevamenti colpiti. La politica regionale è intervenuta sull'argomento e, lunedì pomeriggio, ha preso posizione anche l'assessore all'...... è quanto si legge in una nota di Regione Lombardia dopo che focolai diAfricana hanno colpito alcuni allevamenti nella provincia di Pavia. Nella zona entro 10 km dagli allevamenti, in ...Per laafricana i positivi salgono a 912, sette in più rispetto all`aggiornamento precedente, per cinque casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 422; e per due in Piemonte dove i casi ...

Peste suina e cinghiali, il presidente nazionale allevatori: “Ecco i numeri del settore. A rischio il made in Italy” QUOTIDIANO NAZIONALE

Il titolare di un allevamento di suini di Zinasco, nel Pavese, e un veterinario dell'azienda sono indagati dalla Procura di Pavia con l'ipotesi di reato di non aver segnalato i primi casi di morti sos ...