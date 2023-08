Peste suina | indagati allevatore e veterinario nel Pavese

(Di martedì 29 agosto 2023) commenta Non avrebbero segnalato i primi casi di morti sospette di animali a inizio agosto, provocando così un focolaio di. Per questo motivo il titolare di un allevamento di Zinasco, nel ...

Sono accusati di non avere segnalato i primi casi di morti sospette di animali che si sono verificate all'inizio di agosto, provocando così un focolaio di. ' La Provincia pavese ' dà notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del titolare di un allevamento di suini di Zinasco , nel Pavese , e un veterinario dell'azienda. I due sono ...... risultano indagati con l'accusa di non aver segnalato i primi casi di morti sospette di animali che si sono verificate all'inizio di agosto, provocando così un focolaio di. Lo ha ...Il titolare di un allevamento di suini di Zinasco, nel Pavese, e un veterinario dell'azienda sono indagati dalla Procura di Pavia con l'ipotesi di reato di non aver segnalato i primi casi di morti ...

I due sono accusati di non aver segnalato i primi casi di morti sospette fra gli animali, provocando un focolaio della patologia ...