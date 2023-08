Peste suina | allevatore e veterinario accusati di aver provocato il focolaio

Leggi su ildifforme

(Di martedì 29 agosto 2023) Avrebberoundi, per tale motivo Il titolare di un allevamento di suini di Zinasco, nel Pavese, e undell’azienda sono indagati dalla Procura di Pavia, in quanto non avrebbero segnalato i primi casi di morti sospette dei maiali all’inizio di agosto, provocando così un vero e propriodell’epidemia L'articolo proviene da Il Difforme.