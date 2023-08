Pericolo cybersecurity in Italia | “La formazione per contrastarlo”

(Di martedì 29 agosto 2023) (28 agosto 2023) - 28 agosto 2023 - Laè un argomento di grande importanza, sia per le aziende che per i privati. L'accesso a internet espone gli utenti a una vasta gamma di rischi, tra cui attacchi informatici e furti di identità. In, il furto di dati personali è aumentato del +49% rispetto al 2020. Nel 2022, l'unità di polizia postalena ha rilevato 12.497 attacchi informatici nel paese, quasi il doppio rispetto ai 5.434 attacchi rilevati nel 2021. A contrastare e prevenire questi fenomeni inci sono degli esperti dicome Massimo Chirivì, Vice Presidente di AIPSI e coordinatore didattico di Musaper l'area ICT Security. Secondo Massimo Chirivì, che dal 2003 si dedica alla, per avere una maggiore ...

... ma ci sono dei fattori esterni che mettono costantemente inle identità che, di ... questi fattori hanno avuto effetti a catena sulla. I primi risultati emersi dalle aziende ...Ciò rappresenta unmolto serio per la nostra competitività nel lungo termine. Le imprese, anche piccole, sono consapevoli di questi pericoli Oggi come oggi non esiste azienda che non abbia ...Dal CiscoReadiness Index pubblicato ad aprile 2023 emerge che il settantacinque per ...apparati firewall non aggiornati all'interno di una rete aziendale rappresenta un grave...

Secondo Massimo Chirivì, che dal 2003 si dedica alla cybersecurity, per avere una maggiore sicurezza informatica in Italia è necessario formare figure professionali in grado di contrastare il pericolo ...IA, ransomware e non solo, si prospettano tempi duri e grandi preoccupazioni per gli esperti di sicurezza informatica: ecco perché.